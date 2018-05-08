Садальский припомнил "мотористу" Мутко скандал с мельдонием

Актер Станислав Садальский прокомментировал предложение назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству. Судя по сарказму поста в Instagram, артист считает это плохой идеей.

"Узнал хорошие новости из России от краснодарской американки @danadillon. – Новый президент поручил новому премьеру собрать правительство профессионалов и понеслась", – написал на своей странице в соцсети Садальский. При этом он припомнил чиновнику допинговый скандал.

"Предложение назначить моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Россия вперед!", – заключил артист. Пользователи Instagram оценили чувство юмора острого на язык и перо актера, согласившись с ним в том, что Виталий Мутно не подходит на этот пост. "Станислав, как точно! Точнее и не скажешь", "Все в шоке!", "Где Мутко и где строительство?", – прокомментировали пост фолловеры.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 8 Май 2018 в 10:34 PDT

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. Глава кабмина предложил инициативу о назначении Виталия Мутко на высокий пост вице-премьера правительства по строительству.

Напомним, Мутко с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого он возглавлял Министерство спорта России и был президентом Российского футбольного союза. Многие считают, что именно он "развалил" российский спорт, в частности, оставив из-за "провалов" российской антидопинговой системы нашу страну без команды на Олимпиаде-2018.