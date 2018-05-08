У московских попрошаек отнимут животных

В Москве может появиться запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными. Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, данная инициатива призвана защитить животных. "Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму", – цитирует Зотову сетевое издание m24.ru.