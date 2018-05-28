Лето в Москве начнется с заморозков

Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что в конце мая температура в Москве будет повышаться. Так, 30 мая воздух в столице прогреется до +27. Однако уже в ночь на 31 мая город окажется в зоне холодного атмосферного фронта, который откроет дорогу арктическим воздушным массам, передает сетевое издание m24.ru.
1 июня не исключены заморозки. Ночью температура может опуститься до 0. В дневные часы столбик термометра будет показывать +12...+17.
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