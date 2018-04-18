Вениамин Голубицкий в поисках адресата

В Литературном кафе знаменитого Дома книги на Новом Арбате прошла встреча с победителем национальной премии "Поэт Года – 2017" Вениамином Голубицким. Автор представлял свою книгу "Поиск адресата", в которой собраны сотни стихотворений, написанных за долгий период творчества.

Голубицкий начал писать стихи с шести лет, чем может похвастаться далеко не каждый поэт. В его багаже есть семь сборников стихотворений, в 2017 году он получил почетную литературную премию "Поэт года".

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На вечер в Литературное кафе Вениамин Голубицкий пригласил своих друзей: музыкантов Сергея Галанина и Евгения Маргулиса, писательницу Наталью Смирнову, дедушку уральского рока Александра Пантыкина и лидера группы "Ромарио" Сергея Луговых. Музыканты зажигательно выступили в перерывах между чтением автором своих стихов: они исполнили песни на слова Голубицкого.





"Если представить музу поэта Голубицкого, то я вижу ее девочкой-подростком, очень внимательную, очень токую и библиотечную, в больших очках, дорожащую семейными ценностями. Но у этой девочки есть современная кинокамера, она смелая, она путешествует по всему миру и рассказывает об этом", – сказала, предваряя творческий вечер, писательница Наталья Смирнова.

Некоторые литературные критики назвали книгу Вениамина Голубицкого "Поиск адресата" загадкой или письмом в бутылке, брошенной в бурное житейское море. В ней много стихов-переживаний, посвященных вещам как хранителям памяти о прожитом.





Несколько разделов книги собраны не в традиционном для большинства поэтических сборников хронологическом порядке. В ней несколько разделов, названия которых говорят сами за себя: "Предметы и сюжеты", "Вещи", "Маршрутом сквозняков", "Фотография рядом была", "Перемещенье лиц", "В копилке жизни сонной", "Приснившийся роман", "Заданные темы" и "Учитесь жить без меня".

Литературный критик Лев Аннинский отмечал: "Пережив все пертурбации распада СССР, непредсказуемой Перестройки и неведомого надвигающегося на нас Будущего, Вениамин Голубицкий накопил силы, чтобы стать крупным поэтом Современности".





После прочтения сборника стихов "Поиск адресата" поэтесса Вероника Долина назвала Вениамина Голубицкого пристальным и неравнодушным человеком, который пишет стихи в простоте, как дышит. "Хочу, чтобы таким стихам нашелся читатель. И найдется. Мы не одни на этой планете", – заключила поэтесса.

Песни на стихи Голубицкого исполняли Владимир Пресняков, Николай Носков, Антон Макарский, Сергей Мазаев, Александр Буйнов, Евгений Маргулис, Макс Покровский и Сергей Галанин.





Стоит отметить, что Голубицкий не только мастер пера, но и талантливый фотохудожник. Для него фотография выступает записной книжкой для сохранения эмоциональных реакций, она позволяет обратить внимание на детали, а деталь для любого литературного текста – это самое главное. Так у Голубицкого гармонируют два вида творчества.

Прошлой весной в Москве прошла фотовыставка Вениамина Голубицкого "уЛИЦА". В экспозиции, представленной в арт-галерее на "Красном Октябре", демонстрировались снимки в стиле портретной съемки из разных стран и эпох, сделанные автором в разных частях света на протяжении четверти века.



