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Общество

Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина

Юрий Гагарин. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
В закрытом подмосковном Звездном городке у улиц нет названий – жители обходятся номерами домов. И все знают, что во втором обитает вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 
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Каждое утро она выход во двор, чтобы насыпать зерно в многочисленные ею же развешанные кормушки для птиц. Но ни с кем из соседей и узнающих ее жителей города Валентина Ивановна не общается. Просто в отличие от жен других знаменитых людей, никогда не выставляла на публику свою жизнь на всеобщее обозрение. А после гибели единственного мужа и вовсе замкнулась в себе, перестала контактировать с журналистами и людьми, интересующимися биографией мужа. Да и обидели ее – в 90-е много писали лжи, что якобы Гагарин и Серегин были пьяные во время того рокового полета. 

Дом, где живет Валентина Гагарина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

За полвека, прошедшие после гибели Юрия Гагарина, имя его вдовы звучало в прессе не так уж и часто. В 1981 году Валентина Ивановна написала книгу "108 минут и вся жизнь", посвященную памяти супруга. Дальше – тишина. На вечера памяти она не ходит, в мероприятиях, связанных с именем мужа, не участвует. Хотя поддерживает местный Музей Гагарина, в который передала много его личных вещей и изредка общается с Валентиной Терешковой. У Гагариной, как говорят, есть большой попугай ара, которого завел еще ее знаменитый муж. Тогда пернатому было уже лет 30, а сейчас – за 80. Но попугаи такой породы, могут жить и 150 лет. Птица и скрашивает одиночество хозяйки.

У входа в подъезд Гагариных Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

До начала 1968-го Гагарины жили в поселке Чкаловский, там аэродром и были дома для летчиков. Лишь в феврале перебрались в новую квартиру. А 27 марта, во время тренировочного полета, космонавт погиб. Ему было всего 34... И Валентина Гагарина продолжает жить все в той же квартире на четвертом этаже, куда когда-то переехала с мужем. А из ее окна виден памятник мужу – уходящая вдаль фигура, сжимающий в ладони ромашку. Как же, наверное, невыносимо вдове смотреть на это бронзовое изваяние самого любимого человека, которого не стало полвека назад.

Памятник Гагарину в Звездном городке. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

За два дня до легендарного полета Юрий Алексеевич написал Валентине Ивановне письмо. Многие исследователи космоса называют его " духовнымзавещанием Гагарина". "Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать",– писал Гагарин семье. Он попросил командование вручить это письмо жене в случае его гибели… 

Дочери Гагарина стали, как он и мечтал, достойными и уважаемыми в обществе людьми. Старашая, Елена окончила истфак МГУ, получила квалификацию искусствоведа. Занимает должность генерального директора музея "Московский Кремль". Младшая Галина училась Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где сегодня возглавляет кафедру экономики. Защитила докторскую диссертацию, стала профессором.

У Елены Гагариной есть дочь Екатерина Караваева. Сын Галины назван Юрием – в честь деда. Внуки первого космонавта Земли учились МГУ. А после окончания Екатерина, каки  мама, устроилась на работу в "Московский Кремль".

У них есть замечательная семейная традиция – собираться каждый год в день рождения Юрия Алексеевича за скромным застольем в квартире в Звездном городке и предаваться воспоминаниям о великом муже, отце и дедушке. "Когда Катя была еще подростком, она как-то сказала за семейным столом, что бабушка – самый счастливый человек в их семье, потому что встретила такого мужчину в своей жизни, что кроме него ей никто и никогда не был нужен. Валентина Ивановна сначала удивилась этим словам, а потом согласилась: "В общем–то, Катенька, ты права", – написала о тех встречах в мемуарах племянница Гагарина Татьяна Филатова. 

Автор: Феликс Грозданов12 апреля 2018, 20:03
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