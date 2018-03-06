Самый ленивый пес умилил своим поступком (видео)

Любитель кататься на лыжах норвежец Свен Эрик Мо поделился с пользователями соцсетей забавным видеороликом с участием своего пса Уарро. На кадрах видно, что питомец отказывается идти за лыжником и тому приходится буквально волочить пса.

В Facebook бешеными темпами набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине. Поэтому мужчине приходится его тащить. За три дня ролик "зарепостили" более 100 тысяч пользователей, оно собрало тысячи лайков.

Пользователи соцсети стали делать предположения в комментариях, почему собака так себя ведет. Некоторые считают, что пес устал, а кто-то убежден: ему просто не хватает мотивации. "Если бы мне нужно было выходить на лыжах, я бы вел себя точно так же", – пошутил один из пользователей.