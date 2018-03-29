Запад в ужасе от "Мертвой руки" России
Минобороны России, следуя указаниям Владимира Путина, совершенствует систему "Мертвая рука". Она гарантирует полное уничтожение противника в случае ядерного удара по стране, напомнил британским читателям один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр. Его слова приводит издание The Daily Star.
Речь идет о системе управления ядерным ударом "Периметр". В странах НАТО ее прозвали "Мертвой рукой". Это полностью автоматический комплекс управления ответным ударом. Он гарантирует уничтожение противника даже в случае гибели всего командования. Подчеркивается, что комплекс был разработан в СССР в период холодной войны – как последняя защита от агрессора.
Блэр опасается, как бы в условиях развязанной кибервойны российская система не стала угрозой миру. Это произойдет, если она окажется неустойчивой к хакерским атакам.
Издание напоминает, что 1 марта Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во второй части выступления главы государства на больших экранах демонстрировались инфографика и видео нового российского оружия.
В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002 году и размещение элементов американской противоракетной обороны у российских границ Москва разработала тяжелую ракету "Сармат", новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО, отметил Путин. Президент добавил, что у России появилось гиперзвуковое оружие авиационного базирования, испытания завершены. Комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению боевого дежурства 1 декабря 2017 года.
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