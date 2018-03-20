Мертвый Каддафи выдал черную метку Саркози

Николя Саркози оказался под стражей. Экс-президента Франции задержали по подозрению в финансировании одной из его избирательных кампаний бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Французское правосудие не делает скидок на высокий ранг подозреваемых. Бывшему президенту может грозить реальное уголовное дело, отмечают наблюдатели.

Политик находится в помещении судебной полиции в Нантере. Бывший президент пробудет под стражей минимум 48 часов. За это время ему, согласно закону, должны предъявить официальные обвинения либо отпустить.

Обвинения в адрес Саркози о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года всплывали неоднократно. Те выборы Николя Саркози выиграл, но соперники подозревали, что он получал средства от лидера Ливии Муаммара Каддафи.

И это далеко не все подозрения, которые озвучивались в разное время во французской прессе. Экс-президент может предстать перед судом и за нелегальные финансы, полученные на другую выборную кампанию – 2012 года. Правда, ее Саркози провалил.

Публикация от Walter Pica (@walterpica) 20 Мар 2018 в 2:54 PDT

Эту историю в СМИ назвали делом "Бигмалион". Кроме Саркози, по нему проходят еще 13 человек. "Бигмалион" — пиар-агентство, работавшее на партию "Союз за народное движение" (СНД) и предвыборную кампанию политика.

Услуги, которые оказывали Саркози пиарщики на выборах, проводились как внутрипартийные мероприятия. Бывший французский лидер с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть расходов на президентскую кампанию. С помощью таких махинаций Саркози удалось скрыть около 11 миллионов евро.

А в 2017 году его заподозрили в получении взятки от Катара. Предполагается, что французский экс-президент повлиял на решение ФИФА и подтолкнул международную футбольную организацию к выбору Дохи в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Публикация от Andrés Jiménez de Parga (@andresjdeparga) 20 Мар 2018 в 2:56 PDT

Всего во Франции ведется порядка десяти расследований, в которых так или иначе фигурирует имя бывшего президента. "На нем висит достаточно много обвинений, однако до сих пор ему удавалось от них отбиться. Все еще продолжается расследование о возможном незаконном получении средств на избирательную кампанию у владелицы фирмы L'Oreal. Кроме того, Саркози подозревают в выплате "откатов" при продаже Пакистану подводных лодок в 1990-х годах", – отметил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью "Газете.ru".

Эксперт подчеркнул, что во Франции высокопоставленные чиновники часто подвергаются уголовному преследованию. Некоторым даже приходилось прятаться за границей. Так что Саркози может грозить реальный тюремный срок.