Мертвый Каддафи выдал черную метку Саркози
Французское правосудие не делает скидок на высокий ранг подозреваемых. Бывшему президенту может грозить реальное уголовное дело, отмечают наблюдатели.
Политик находится в помещении судебной полиции в Нантере. Бывший президент пробудет под стражей минимум 48 часов. За это время ему, согласно закону, должны предъявить официальные обвинения либо отпустить.
Обвинения в адрес Саркози о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года всплывали неоднократно. Те выборы Николя Саркози выиграл, но соперники подозревали, что он получал средства от лидера Ливии Муаммара Каддафи.
И это далеко не все подозрения, которые озвучивались в разное время во французской прессе. Экс-президент может предстать перед судом и за нелегальные финансы, полученные на другую выборную кампанию – 2012 года. Правда, ее Саркози провалил.
Эту историю в СМИ назвали делом "Бигмалион". Кроме Саркози, по нему проходят еще 13 человек. "Бигмалион" — пиар-агентство, работавшее на партию "Союз за народное движение" (СНД) и предвыборную кампанию политика.
Услуги, которые оказывали Саркози пиарщики на выборах, проводились как внутрипартийные мероприятия. Бывший французский лидер с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть расходов на президентскую кампанию. С помощью таких махинаций Саркози удалось скрыть около 11 миллионов евро.
А в 2017 году его заподозрили в получении взятки от Катара. Предполагается, что французский экс-президент повлиял на решение ФИФА и подтолкнул международную футбольную организацию к выбору Дохи в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Всего во Франции ведется порядка десяти расследований, в которых так или иначе фигурирует имя бывшего президента. "На нем висит достаточно много обвинений, однако до сих пор ему удавалось от них отбиться. Все еще продолжается расследование о возможном незаконном получении средств на избирательную кампанию у владелицы фирмы L'Oreal. Кроме того, Саркози подозревают в выплате "откатов" при продаже Пакистану подводных лодок в 1990-х годах", – отметил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью "Газете.ru".
Эксперт подчеркнул, что во Франции высокопоставленные чиновники часто подвергаются уголовному преследованию. Некоторым даже приходилось прятаться за границей. Так что Саркози может грозить реальный тюремный срок.
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