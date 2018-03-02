Москва встретит первые выходные весны снегопадом

"Первые календарные весенние выходные будут иметь зимний характер погоды", – цитирует НСН ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову. Температурный фон окажется на четыре градуса ниже нормы. В ночь на 3 марта ожидается снегопад в сопровождении ветра, чья скорость может достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 13-15 градусов мороза. Днем станет теплее – от 5 до 7 градусов ниже ноля. 4 марта вновь прогнозируется снег, местами с метелью. На дорогах возможно образование льда. Ночью температура воздуха опустится до минус 10-12 градусов, днем остановится на отметках минус 6 – минус 8.

