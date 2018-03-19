Активность на Солнце заставила землян страдать

На Земле произошли три магнитные бури – две слабые и одна средней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени П.Н. Лебедева РАН. Последствия их активности не остались не замеченными.

Первая была слабой – один балл пятибалльной шкалы. Она началась в воскресенье в 21:00 мск и длилась до 00:00. С этого времени до 03:00 возникла умеренная двухбалльная буря, а с 03:00 до 06:00 случилась третья, как и первая, слабая. Кроме того, магнитосфера Земли оставалась возмущенной в течение еще трех часов – с 06:00 до 09:00.

Практически все жители Земли почувствовали на себе активность солнечной энергии. А метеочувствительные испытывали настоящие страдания во время вспышек на солнце. Перепады артериального давления, головная боль и слабость – это малый список недугов, возникающих после выброса заряженных частиц.

Напомним, магнитная буря – реакция планеты на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.

Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли. Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном к Земле. Последняя сильная вспышка была зарегистрирована 14 марта. Ее действие почувствовали даже не метеозависимые люди.