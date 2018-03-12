Москвичам пообещали ледяной дождь и аномальный холод

Синоптики обещают, что в начале рабочей недели, 12 марта, в столичный регион придет потепление. Тем не менее в дальнейшем жителям Москвы стоит готовиться к приходу ледяного ветра, несущего арктический холод, и ледяным дождям. "Погода будет определяться теплым сектором. Пасмурно, местами небольшие осадки: и слабый снег, и морось, и слабый ледяной дождь, соответственно, и гололед", – цитирует сетевое издание m24.ru специалиста центра погоды "Фобос".

К выходным в столицу вернутся аномальные холода. Кроме того, 15 марта в городе ожидается сильный снегопад: может выпасть до девяти миллиметров осадков, а метель ухудшит видимость. Сугробы увеличатся на пять-семь сантиметров, начнется вторжение полярного воздуха.