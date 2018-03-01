Путин высказался о раке

Развитие здравоохранения в числе других социальных программ в ближайшие шесть лет будет в приоритете у российского руководства. В частности, ресурсы будут направлены на общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил Владимир Путин.

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