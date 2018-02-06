В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Вторник 6 февраля
Лента новостей
22:01
Известный политик сгорел в машине на Украине
21:27
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
20:43
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
20:35
Отель с отдыхающими обвалился в Тайване
20:16
В Баку прогремел мощный взрыв
20:00
Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса
19:50
Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром
19:32
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
19:26
К чему снится гроб
18:29
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
18:16
Пенсионерка объявила о пропаже мужа спустя 42 года
18:08
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
17:55
"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве
17:52
Evanescence возвращается в Россию
17:49
Как отомстить МОК за наших спортсменов
17:09
7 признаков королевы секса
17:02
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
16:46
Народ в восторге от молоденькой Волочковой
16:36
В Ульяновске ветер едва не опрокинул пассажирский самолет
16:31
Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
16:10
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
16:08
Житель Петербурга надругался над школьницей в метро
15:58
В московской школе произошел пожар
15:57
Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России
15:53
В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед
15:46
Бизнесмены соберутся в Москве на конференцию "Базовые стратегии"
15:35
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
15:28
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
14:57
Соловьев высказался о скандальной связи с Гордон
14:45
Названа точная причина апокалипсиса
14:38
Плоская Гагарина разочаровала своим танцем-трясучкой
14:23
В центре Москвы сосулька пробила голову пешеходу
14:20
Панин прикрыл стыд фотографией с Путиным
14:19
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
14:13
Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
13:57
Под Москвой угонщики требовали выкуп за украденный грузовик
13:39
В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава
13:37
Звезда "Дома-2" взбесила снимком с голым ребенком
13:36
"ЕР" поможет подготовить законопроект "О культуре"
13:35
Галкин похабно высмеял Леонтьева
13:33
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция
13:29
Муж Сябитовой обозвал Бузову умственно отсталой
13:29
Россиян попросили не ездить на Мальдивы
13:08
Безработный насмерть забил 52-летнюю мать
13:01
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
12:53
11-летняя девочка внезапно родила 14-летнему брату
12:40
Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю
12:29
Пхенчхан разочаровал перед стартом Олимпиады
12:28
Жена Тарасова поставила под сомнение второе венчание Пугачевой
12:21
Американская учительница совратила ученика-аутиста
12:20
Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
12:03
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
12:00
О проекте
11:56
Как научиться молодеть во сне
11:50
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
11:47
Яйца москвичей мешают ночной уборке снега
11:31
Шурыгину поймали на клевете и лжесвидетельстве
11:29
В страшном ДТП под Петербургом погибли 9 человек
11:21
Бузова унизила ухажера прямо при его маме
11:20
Ученые нашли главную причину рака
11:06
Уязвленный МОК нашел новых россиян с допингом
10:54
Европейские полицейские попросили срочно разрешить марихуану
10:51
Райский отдых красавицы-дочки Славы
10:34
Горячий чай смертельно опасен
10:32
Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата
10:22
Москвичей попросили отказаться от личных авто
10:21
Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)
10:03
Питон проглотил оленя целиком на глазах у туристов (видео)
09:58
Кто заменит Олега Табакова
09:55
Женский гормон из пластиковых бутылок вызывает рак
09:41
В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок
09:40
При пожаре на востоке Москвы погибли два человека
09:30
Некрофила похвалили после убийства звезды "Дома-2"
09:19
Литва в панике из-за российских "Искандеров"
09:08
"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК
08:41
Максакова жестко высказалась о брошенных детях
08:40
Запад восхищен мужеством российского пилота
08:37
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
08:28
В шиномонтаже под Москвой мужчине изрезали ягодицу
08:18
Шипулин и Ан решили пойти до конца в войне с МОК
08:01
Известный актер скончался в возрасте 77 лет
22:11
Писателя Сорокина наградили за роман в "Гоголь-центре"
22:01
Панина после грязных выходок просят остановиться
22:00
Молодая любовница Вороненкова пожаловалась на подаренный Mercedes
21:41
Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
21:33
В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка
21:09
Ведущий Караулов винит молодую жену в организации его убийства
20:43
К чему снится тухлятина
20:37
Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность
20:33
Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Бутово Парке
20:13
Тупые генералы и коррупция: украинскую армию разнесли в пух и прах
20:03
Слуцкая – олимпийцам: Закройте глаза и заткните уши
19:30
Бедствующий Панин может лишиться машины
19:21
Поклонская мечтает увидеть Париж
19:06
Вдова ответила на чудовищные обвинения в убийстве Марьянова
18:47
Когда закончится снегопад в Москве
18:39
Для россиян придумали новый налог
18:30
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
Общество

В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Graben
Таяние вечной мерзлоты угрожает России серьезной опасностью. Ученые бьют тревогу. 
прочитано 2355 раз

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что для нашей страны главная проблема – огромное количество скотомогильников и захоронений животных, погибших от сибирской язвы. При таянии вечной мерзлоты зараженная вода может оказаться в экосистеме.

ПО ТЕМЕ

Названа точная причина апокалипсиса

Россиян привела в ужас "кровавая" река

"Это краткосрочный процесс, и к этому надо относиться очень серьезно. Потому что ущерб, пусть даже и локальный, может быть нанесен в этом году, в следующем, в 2020 году – это вполне вероятно", – приводит слова Алексея Кокорина РИА Новости. Эксперт считает, что эта проблема стоит перед Россией намного острее, чем высвобождение из ледников ртути.

Напомним, 6 февраля Dni.Ru сообщали, что, по данным экспертов Геологической службы США, в вечной мерзлоте скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Как только лед растает, токсичный металл вырвется в окружающую среду. Итог – глобальная экологическая катастрофа.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 годы. Полученные данные сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру. Оказалось, что в вечной мерзлоте в десять раз больше природной ртути, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет. Многие специалисты назвали глобальную катастрофу, которая последует за высвобождением ртути, апокалипсисом.

Однако Алексей Кокорин уверен, что угроза попадания в нашу экосистему сибирской язвы намного страшнее. Так называемый апокалипсис если и произойдет, то не через один десяток, а то и сотню лет, а вот вреда от сибирской язвы можно ждать уже в ближайшие два-три года. 

Автор: Михаил Войцеховский6 февраля 2018, 19:00

комментарии

Политика

Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
Литва в панике из-за российских "Искандеров"
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым

Шоу-бизнес

Бузову подозревают в употреблении наркотиков
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве

Проишествия

Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
Американская учительница совратила ученика-аутиста
Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Общество

В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок

О прибавлении сообщила супруга журналиста Елена Чекалова
Шоу-бизнес

Кто заменит Олега Табакова

В Сети назвали кандидатов
Шоу-бизнес

Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

19-летний парень стал настоящим красавчиком
Шоу-бизнес

Народ в восторге от молоденькой Волочковой

Балерина показала свое архивное фото

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте

Спорт

Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция

Регионы

Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru