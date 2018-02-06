Москвичи с яйцами мешают ночной уборке снега

Ночные уборки снега мешают спать москвичам. Некоторые реагируют на шум снегоуборочной техники особенно бурно, угрожая дворникам травматическим оружием.

Несознательные жители столицы обстреливают снегоуборочную технику из травматических пистолетов. О таких инцидентах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много", – сказал Бирюков.

По оценке заммэра, каждый день с московских улиц вывозится более одного миллиона кубометров снега. В уборке принимают участие более 16 тысяч единиц техники и около 72 тысяч человек, приводит слова Бирюкова телеканал "360".

Как писали Dni.Ru, мощный циклон, терроризирующий столичный регион со 2 февраля, постепенно уходит на восток. Вслед за ним наступят сильные заморозки, а сразу после этого погода нормализуется. К концу недели осадки снова вернутся в Москву, однако снегопады будут уже совсем другой силы. Они больше не смогут парализовать город.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на неделе минимальная температура будет составлять -19 градусов. "Мы достигнем морозного дна, температура будет около -14…-19 градусов ночью и -8…-13 градусов днем. Во вторник нас ожидают самый холодный день и самая холодная ночь. С четверга начнется плавный выход из морозов в сторону потепления, придет субтропический циклон и вернет нас в мягкий вариант погоды: -1…-6 градусов днем и -6…-8 градусов ночью. А к выходным история повторится: придет балканский циклон, но уже не такой сильный, как 3 февраля. Будет только плотная облачность и умеренные снегопады", – заявил Тишковец.

