Когда закончится снегопад в Москве

Москва превратилась в один огромный сугроб, однако снег и не собирается останавливаться. Стихийное бедствие прекратится только к выходным.

Мощный циклон, терроризирующий столичный регион с пятницы, постепенно начинает уходить на восток. Вслед за ним наступят сильные заморозки, а сразу после этого погода нормализуется, сообщает РИА ФАН. При этом к концу недели осадки снова вернутся в Москву, однако снегопады будут уже совсем другой силы. Они больше не смогут парализовать город.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с телеканалом RT заявил, что на неделе минимальная температура будет составлять -19 градусов. "Мы достигнем морозного дна, и температура будет около -14…-19 градусов ночью и -8…-13 градусов днем. Во вторник нас ожидают самый холодный день и самая холодная ночь. С четверга начнется плавный выход из морозов в сторону потепления, придет субтропический циклон и вернет нас в мягкий вариант погоды: -1…-6 градусов днем и -6…-8 градусов ночью. А к выходным история повторится: придет балканский циклон, но уже не такой сильный, как 3 февраля, будет только плотная облачность и умеренные снегопады", – заявил Тишковец.

Напомним, в выходные дни Москва была похожа на игрушечный город в стеклянном шаре. Высота сугробов достигла 55 сантиметров, что является повтором рекорда 1915 года. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия разгула стихии в столичном регионе, на улицы Москвы вышли 14 тысяч снегоуборочных машин и порядка 60 тысяч дворников, передавал Telegram-канал Mash. Однако даже этого, по всей видимости, оказалось недостаточно, чтобы полностью убрать дороги и дворы.

Напомним, это был уже второй крупный снегопад в городе за минувшие десять дней. Последний раз избыток атмосферных осадков привел к печальным последствиям: 30 января у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега обрушились строительные леса.

Первоначальная информация о количестве пострадавших разнилась от одного до семи человек. Сообщалось, что по меньшей мере четверо из них получили тяжелые травмы. Позже стало известно о десяти пострадавших. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Кроме того, на следующий день в столице провалилась крыша стоянки. В результате инцидента никто не пострадал.