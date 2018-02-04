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Общество

Малолетка с топором навел ужас на главу государства

Фото: Dni.Ru
Двадцатая годовщина снятия блокады Ленинграда была омрачена двойным убийством на Черной речке. Злоумышленник жестоко расправился с матерью и сыном. Кровавая бойня ужаснула даже главу советского государства Никиту Хрущева.
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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Днем 27 января в квартире номер 9 по адресу Сестрорецкая улица, 3 раздался стук.  Дверь открыла хозяйка, 37-летняя Лариса Купреева. На пороге стоял незнакомый молодой человек. Он представился сотрудником почты и попросил разрешения войти. Ничего не подозревавшая женщина впустила незнакомца и захлопнула за ним дверь.

Тот сразу же разговорился, начал интересоваться, с кем живет хозяйка. Женщина ответила, что проводит время с маленьким ребенком пока муж на работе. Незнакомец между тем окинул взглядом жилище: обитая кожей входная дверь, телевизор. Во время разговора с Купреевой он успел заметить у нее во рту золотой зуб.

Поняв, что в квартире есть чем поживиться, а также убедившись, что кроме женщины и ребенка в доме никого нет, злоумышленник достал топор для рубки капусты и нанес удар хозяйке. Женщина сразу же упала. Для того, чтобы заглушить крики жертвы, преступник выкрутил на полную громкость радиоприемник. После 15-го удара топором женщина перестала подавать признаки жизни.

Кадр youtube.com

После этого злоумышленник хладнокровно расправился с 2,5-летним сыном убитой.

"Чтобы не болтался под ногами", – объяснил позже преступник свои мотивы следователям.

После этого он обыскал квартиру, забрал деньги, облигации трехпроцентного займа, фотоаппарат, драгоценности и пакет с фруктами. Поразмыслив, что неплохо бы подкрепиться, злоумышленник приготовил себе яичницу и бутерброды с колбасой. Перед уходом из квартиры он включил газ и подпалил деревянный пол.

Поиски убийцы

К счастью, пожарные расчеты вовремя прибыли на место преступления. Бдительные соседи заподозрили неладное и тем самым предотвратили взрыв. Зашедшие в квартиру пожарники были шокированы увиденным: на полу в луже крови лежали обезображенные тела матери и ребенка. Картина случившегося ужаснула даже видавших виды оперативников.

Кадр youtube.com

Расследование дерзкого преступления было взято на особый контроль руководством страны. На уши были подняты лучшие следователи Ленинграда, им на помощь прибыли московские коллеги. Милиция перекрыла все железнодорожные и автовокзалы, аэропорт "Пулково", метро, остановки общественного транспорта, были взяты под наблюдение рестораны, кафе, сберкассы и другие людные места.

Но долго искать злоумышленника правоохранителям не пришлось. Дворничиха Орлова описала странного молодого человека, который крутился у дома на Сестрорецкой в день убийства. Сопоставив имеющиеся факты, следователи заподозрили в совершении преступления 15-летнего Аркадия Нейланда, ранее уже состоявшего на учете в детской комнате милиции.

Ориентировки на предполагаемого злоумышленника были разосланы по всему СССР, фото подозреваемого показывали по центральному телевидению. Усилия оперативников дали результат: 30 января Нейланда задержали при выходе из поезда Москва – Сухуми.

Во время первого же допроса он признал свою вину. Однако не выказал ни малейшего раскаяния в содеянном.

С мечтой о Сухуми

В свои годы Нейланд уже был рецидивистом. За ним числились разбои, кражи и грабежи. Следователям он рассказал, что воровать начал с четырех лет, в шесть закурил, а с семи оказался на учете в детской комнате милиции.

Кадр youtube.com

По всей видимости, определяющее влияние на формирование личности малолетнего преступника оказала семья. Нейланд неоднократно терпел побои от матери и отчима, часто сбегал из дома. В возрасте 12 лет мать сдала его в интернат, из которого он вскоре сбежал из-за конфликтов с другими воспитанниками.

Попытался уехать в Москву, но был задержан милицией и доставлен обратно в Ленинград. В родном городе он устроился на предприятие "Ленпицмаш". Работу периодически прогуливал, был уличен в воровстве.

Малолетний рецидивист мечтал об одном: уехать в Сухуми и начать там новую жизнь. Но без денег на югах делать нечего. Тогда-то он решился пойти на убийство.

А как же Конституция?

На суде убийца вел себя спокойно, ведь в соответствии с Конституцией СССР пожизненное заключение и уж тем более смертная казнь ему не грозили. Более того, Нейланд утверждал, что по выходу из заключения возьмется за старое.

Руководство страны во главе с генсеком Никитой Хрущевым пошло на беспрецедентные меры. Специальным постановлением от 17 февраля 1964 года малолетний преступник был приговорен к смертной казни.

Юристы преполошились: а как же Конституция? Они обратились к председателю Верховного Совета СССР Леониду Брежневу с просьбой повлиять на главу государства и отменить смертную казнь.

Никита Хрущев. Фото: фотохроника ТАСС

Но Хрущев был непреклонен. Шокированный преступлением Нейланда он категорически отклонил просьбу Брежнева, отказавшись даже читать изложенные в специальной записке доводы юристов. Постановление о назначении смертной казни вступило в силу в апреле.

Однако желающих привести приговор в исполнение в отношении 15-летнего подростка было немного. Процесс ускорил сам Кремль, поинтересовавшись причинами промедления. В итоге Нейланда поставили к стенке уже через несколько дней. Приговор в отношении малолетнего преступника был приведен в исполнение 11 августа 1964 года.

Автор: Иван Поляков4 февраля 2018, 10:00

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