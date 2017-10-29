Беглый маньяк насиловал и убивал жертв в Подмосковье

По мнению некоторых представителей отечественной юридической науки "старой школы", одно из преимуществ социализма в том, что этот "прогрессивный общественно-политический строй" не порождает преступность. Однако именно в период так называемого развитого социализма происходит всплеск криминальной активности, в том числе на сексуальной почве. С конца 1960-х количество изнасилований и тому подобных преступлений неудержимо росло. Одним из самых известных маньяков того времени стал Юрий Раевский, на счету которого шесть загубленных жизней.

Летом 1971 года Москву облетела новость: в городе объявился неуловимый преступник, который нападает на одетых в короткие юбки женщин. Мода на них возникла как раз в конце 60-х. По мнению историков-криминалистов, появление более откровенных нарядов на улицах советских городов стало одной из причин роста преступлений на сексуальной почве.

Юрий Раевский родился в 1952 году в Пензе. Воспитывался в благополучной семье, в профессиональном училище был комсоргом группы. Педагоги отзывались о парне исключительно положительно.

Однако в 16 лет с ним будто что-то произошло. Прямо средь бела дня молодой человек напал на соседку по дому, попытался затащить в свою квартиру и изнасиловать. Женщина смогла вырваться из рук злоумышленника и незамедлительно сообщила о нем в милицию. Раевского арестовали, судили по статье 117 ("Изнасилование") и приговорили к нескольким годам лишения свободы.

Однако пробыл в заключении преступник недолго. Ему удалось совершить побег, после чего он оказался в столице Мордовии Саранске. Именно с этого момента начинается его криминальная карьера: отморозок стал целенаправленно нападать на женщин.

Стоит отметить, что ему достаточно легко удавалось втереться в доверие к представительницам слабого пола. Преступник был из категории тех, кого называют дамскими угодниками. Раевский легко знакомился с девушками, быстро располагал к себе и в целом не испытывал никаких проблем в общении с представительницами противоположного пола. В то же время у злоумышленника были неустранимые личностные проблемы, которые превратили его в жестокого маньяка и садиста.

Свое первое изнасилование он совершил в Саранске. Злоумышленник выследил молодую женщину, возвращавшуюся поздно вечером домой. Раевский надругался над ней и попытался задушить, однако она выжила. Затем след сексуального маньяка обнаружился в Минеральных Водах. К сожалению, на этот раз не обошлось без летального исхода.

Преступник безнаказанно колесил по стране, меняя по ходу своего кровавого "турне" не только города, но и союзные республики. После Минеральных Вод он объявился в литовской Клайпеде. Там он заманил местную жительницу в разрушенный замок и предложил вступить с ним в половую связь. Девушка ответила отказом. После этого Раевский до смерти забил ее камнями.

Свои преступные похождения маньяк продолжил уже в Московской области. 11 августа 1971 года рядом с аэропортом Внуково обнаружили окровавленный труп женщины. Вещи жертвы были разбросаны вокруг нее. На шее оперативники обнаружили следы от удушения.





Прошло чуть более двух недель, когда в районе Внуково обнаружили второй труп. Следователи выяснили, что убитая была пассажиркой одного из рейсов и собиралась лететь к своему супругу. Отправление самолета задержали, поэтому она отлучилась в буфет. Больше 23-летнюю девушку никто не видел. Самым страшным было то, что жертва маньяка была беременна. Даже это не остановило преступника от расправы.

Приехавшие на место происшествия милиционеры установили, что смерть несчастной наступила в результате удушья, а до этого она была изнасилована. Схожесть места преступления и его состава навела следователей на мысль, что это дело рук одного злоумышленника. Расследование было передано во Второй "убойный" отдел Московского уголовного розыска (МУР). Его сотрудники считались лучшими специалистами в стране.





Но пока даже они не могли поймать кровавого злоумышленника, которому дали кличку Внуковский маньяк. Очередной жертвой Раевского стала жительница Казани, оказавшаяся проездом в Москве. Ее тело было обнаружено неподалеку от станции метро "Динамо". Как и прежде, злоумышленник сначала изнасиловал, а потом убил свою жертву.

К удаче следователей, нашлись свидетели, видевшие рядом с местом преступления подозрительного молодого человека. Долговязый парень, как описали Раевского, не имел никаких отличительных черт. За исключением одной: видевший его мужчина рассказал следователям, что у парня было странное синее пятно, скорее всего, татуировка, которая красовалась на пояснице. Рассмотреть художества свидетель толком не успел, но сам факт присутствия рисунка на откровенном месте показался ему крайне любопытным.

Сотрудники уголовного розыска прекрасно знали, что подобные отметины получают зэки, ставшие в заключении пассивными гомосексуалистами. Предположение, что замеченный рядом с местом преступления молодой парень мог иметь уголовный опыт, требовало подтверждения.

В советское время отсидевшие в местах не столь отдаленных не имели возможности проживать в Москве и других крупных городах. Прописку им предоставляли лишь за пределами 100-километровой зоны вокруг таких населенных пунктов. Если предполагаемый преступник действительно был судим, размышляли оперативники, значит, в столице он находится незаконно.

Следователи провели проверку по базам криминального учета. Кроме того, на основании показаний свидетелей был составлен фоторобот злоумышленника. Вскоре у сотрудников угрозыска уже был главный подозреваемый – 19-летний житель Пензы Юрий Раевский.





Маньяк, зная, что его ищут, в начале октября 1971 года покинул Москву и перебрался в Харьков. Там он пополнил свой кровавый список. Поздно вечером злоумышленник выследил на безлюдной улице возвращавшуюся с работы одинокую женщину. Раевский приставил ей нож к горлу, завел в пустынное место и изнасиловал, после чего задушил. Покидая место преступления, маньяк прихватил демисезонное пальто жертвы.

В один из дней душегуб приехал на харьковский вокзал, намереваясь покинуть город. Но прибыл он туда слишком рано: до поезда оставался еще час. Не зная, чем занять себя, он решил продать снятое с последней жертвы пальто.

Сделать это Раевский решил в самом людном месте – на привокзальной площади. Цепляющийся чуть ли не к каждому прохожему молодой человек привлек внимание дежуривших неподалеку милиционеров. Преступник, видимо, слишком сильно увлекся поисками покупателя и не заметил, как его задержали патрульные. Спекуляция в СССР была запрещена, поэтому незадачливого коммерсанта отвели в отделение милиции, где учинили допрос.

Несмотря на молодость, злоумышленник держался уверенно: отвечал спокойно и по существу. У стражей порядка поначалу и мысли не возникло, что перед ними – настоящий зверь, на счету которого шесть загубленных жизней.





Во время допроса один из милиционеров не поленился заглянуть в сводки происшествий последних дней, где наткнулся на сообщение об убийстве женщины. Там же всплыло и пальто, которое пытался продать маньяк. Украденная вещь была предъявлена мужу погибшей, и тот опознал пальто своей супруги. После этого у правоохранителей уже не осталось никаких сомнений: перед ними – тот самый преступник, которого ищет чуть ли не вся страна.

Суд над Раевским состоялся спустя два года – летом 1973-го. Убийца и насильник был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Душегуб подал ходатайство с просьбой о помиловании, но оно было отклонено.

В исполнение приговор был приведен утром 26 декабря. В камеру, где содержался осужденный, вошли надзиратели. Они отвели маньяка в подвал, где штатный палач выстрелил ему в затылок. Так закончилась история Внуковского маньяка – одного из самых жестоких преступников советской эпохи.

