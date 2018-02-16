Москвичей призвали готовиться к арктическому вторжению

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от погоды в столице. Метеоролог предупредил жителей и гостей мегаполиса о предстоящих морозах.

По словам Евгения Тишковца, наступившее потепление будет непродолжительным. Арктическое вторжение с усилением морозов начнется уже на следующей неделе, передает RT.

Синоптик отметил, что в конце Масленой недели, 17-18 февраля, в столичный регион снова придет снег. Правда, в этот раз сильной метели не ожидается.

"16-17-го мы будем находиться в атмосферном фронте, поэтому будет пасмурно с небольшим снегом. В воскресенье пройдет более значимый снегопад, но несильный", – цитирует специалиста НСН.

По словам Тишковца, в ближайшие выходные будет мягко и снежно, температурный фон – на несколько градусов выше нормы. 17 февраля ожидается -3, 18-го числа -2. Распространение холодного воздуха начнется 20-го.

С начала февраля в столичном регионе осадки превысили норму. В Москве выпало 55 миллиметров снега – это 152% месячной нормы для данного времени года. Она должна составлять 36 миллиметров.

Публикация от Федор (@fdnidin) Фев 4, 2018 в 7:54 PST

Как писали Dni.Ru, в уборке улиц участвовали более 70 тысяч дворников и дорожных рабочих, а также почти 16 тысяч единиц снегоуборочной техники. Снегопад осложнил движение на трассах, власти призвали автолюбителей пересесть на общественный транспорт.