Тупорылая акула бросилась на спортсмена
Ролик, в котором тупорылая акула выпрыгнула прямо перед спортсменом, был снят на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд. Хищница появилась, когда мужчина на высокой скорости скользил по воде. Траектории их движения были настолько близкими, что казалось – столкновения не избежать.
К счастью, акула и спортсмен расстались, не задев друг друга. Воднолыжник даже не заметил угрозы, поскольку был сосредоточен на тренировке. Напомним, что тупорылые акулы считаются одними из самых агрессивных представителей своего вида.
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