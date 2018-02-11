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Общество

Униженный детдомовец убил 52 человека для удовольствия

Фото: flickr.com/Artiom P
В конце 80-х очередной маньяк держал в страхе жителей Украинской ССР. Как позже смогло доказать следствие, за семь лет он убил 52 человека, в том числе 11 детей. Отморозок почти догнал Андрея Чикатило, убившим за 12 лет 53 человека (правда, потом несколько эпизодов были исключены из его дела в связи с недоказанностью). Только в отличие от человека, чье имя уже стало нарицательным, Анатолий Оноприенко нередко лишал людей жизни просто так.
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КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ ИЗ ДЕТСТВА

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Самый кровавый маньяк Украины родился в 1959 году в обычной семье в Житомирской области. Его родители развелись, когда Анатолий был совсем маленьким. Немного спустя, умерла его мать, а отец полностью погрузился в жизнь новой семьи. Так Анатолий попал в детдом, где его нередко унижали и били. В ответ он огрызался, пытался давать сдачи и вообще всячески показывать свой строптивый характер. Еще тогда у него стали проявляться признаки клинического садизма – воспитатели отмечали, что ему нравилось колоть детей отверткой или иголкой.

Окончив восьмилетку, Оноприенко поступил в лесной техникум, где плохо учился, постоянно дрался и воровал. Бросив учебу, он попал в армию, где его ждала дедовщина, главным проявлением которой было традиционное избиение молодых солдат старослужащими. Демобилизовавшись, он поставил себе главную цель – получение материальных благ. Для ее достижения он выбрал мореходное училище, которое сулило ему загранплавания. Став матросом-мотористом, он по советским меркам разбогател, попутно занимаясь контрабандой и воровством в каютах. Последнее и стало причиной его списания на берег.

Оказавшись в городе Днепрорудное, Оноприенко устроился работать в пожарную часть, где быстро стал замом парторга. Он купил охотничье ружье, о котором давно мечтал. Кстати, будущий маньяк пользовался успехом у женщин и имел репутацию отличного любовника. Казалось бы, живи припеваючи… Но однажды он в один миг продает дом и уезжает. Никто даже не мог предположить, куда и зачем. Что разбудило в нем зверя, ответить сложно.

Из разговора Оноприенко с психиатром: "Это было в 10 раз более желанно, вот как год не был с женщиной и ее желаешь, так же сильно мне хотелось убивать".

УБОЙНАЯ ДРУЖБА

В начале 1989 года Анатолий знакомится с Сергеем Рогозиным – бывшим спецназовцем, прошедшим Афганистан. Они попытались вести общий бизнес по продаже подержанных машин, но тот шел неважно. Друзья перебивались продажей выращенных на своих участках фруктами и овощами, которые возили по украинским городам. Тогда-то им пришла мысль грабить богатых, которые останавливались на отдых в машинах на обочинах дорог.

Первое убийство подельники совершили 13 июня 1989 года на трассе Москва-Симферополь. Ехали тихо, выжидая, пока трасса опустеет. Когда стемнело, приметили припаркованные на обочине "Жигули", где спали супруги Мельники.

Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС

Оноприенко выстрелил через стекло в спящего мужчину, женщину он вытащил из машины и выстрелил ей в грудь. После этого преступник забрал из машины документы и все ценное. Он в одиночку спрятал трупы в лесополосе, а потом на машине убитых выехал на трассу. Все это время Рогозин стоял на шухере. По аналогичному сценарию они совершили еще два нападения, всего убив девять человек. Награбленное подельники делили пополам, тела стали сжигать, облив бензином.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

С Рогозиным Оноприенко в итоге разбежался, решив уехать в Европу. Там он буквально бомжевал и не раз депортировался на Украину, но каждый раз снова нелегально переходил границу, но снова попадал в тюрьму за кражи и грабежи, в итоге снова оказавшись на Украине. Как-то Оноприенко задержала милиция – он вел себя неадекватно. Результатом стало помещение в дурдом, лечение и выход на свободу со справкой о параноидальной форме шизофрении. После этого он промышлял квартирными кражами. Но все это время желание убивать съедало его изнутри. В итоге он начал новую охоту на людей, на этот раз в одиночку.

Серийный убийца ездил по всей Украине, убивая в разных населенных пунктах целые семьи. Все происходило примерно по одному сценарию: дом на отшибе, ночь, дверь с петель, убийства. Мужчин Оноприенко моментально расстреливал, женщин и детей резал ножом, жалея на них патроны. Как-то маньяк убил сразу дюжину человек в одном селе.

Кадр youtube.com

Преступника искала вся милиция, но ему удавалось выходить сухим из воды. Лишь в 1999 году его взяли в квартире сожительницы. Отпираться было бесполезно – дома нашлись неопровержимые улики, доказывающие его причастность. Среди обнаруженного были, в том числе вещи убитых.

Пока шло следствие, маньяк косил под ненормального, говоря о божественных голосах, которые приказывали ему убивать. Он рассказывал о годовом плане на жертв, который составлялся по географическому принципу – якобы места убийств должны были составить крест на карте Украины. Правда, такая тактика не принесла ему успеха – психиатры признали Оноприенко вменяемым.

Фото: Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

Суд проходил непросто. Родственники жертв жутко боялись маньяка, который обещал скоро вернуться. Многие просто не приходили на заседания, опасаясь угроз. Но судью такими рассказами было не испугать, и Оноприенко в итоге получил самое суровое наказание – смертную казнь. От расстрела его спасло только то, что на Украине к тому моменту уже действовал мораторий лишение жизни самых опасных преступников. В итоге маньяк отправился на пожизненное.

В тюрьме маньяк сидел в одиночной камере, его никто никогда не навещал. Другие осужденные тоже не привечали Оноприенко, отказываясь находиться с ним даже рядом. За время, проведенное в заключении, он ни разу не нарушил режим, все время читал книги, ходил на молитвы, любил спорить о религии со священником. Работать он категорически отказывался.

Анатолий Оноприенко. Фото: wikipedia.org

Свою жизнь серийный убийца Анатолий Оноприенко так и закончил в тюрьме, умерев в возрасте 54 лет. Смерть его наступила от сердечного приступа, которые бывали у него уже не раз. Несколько раз его удалось возвращать с того света, но в последний раз помощь вовремя не подоспела.   

Автор: Денис Попов11 февраля 2018, 09:59

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