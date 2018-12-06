Дерзкую провокацию Трампа высмеяли в России
Многие эксперты успели заметить, что в своих внешнеполитических шагах американские президенты большое внимание уделяют разнообразным провокациям. И нынешний глава Белого дома Дональд Трамп исключением из правил не стал. Именно поэтому в окрестностях базы Тихоокеанского флота России в заливе Петра Великого появился американский военный корабль.
При этом в Военно-морских силах США даже не стали скрывать, что целью маневров является демонстрация силы. "McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря", – цитирует "Царьград" представителя ведомства Рейчел Макмарр.
Она добавила, что подобные маневры будут проводиться и в дальнейшем. "Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", – цитирует Пятый канал представителя Тихоокеанского флота ВМС США.
Впрочем, то, что должно было быть демонстрацией силы, в России восприняли как неудавшуюся провокацию. "Смелый" поступок американских моряков стал поводом для шуток, передает РИА ФАН. Многие пользователи Сети заметили, что, несмотря на весь гонор, в территориальные воды американский эсминец так и не зашел.
"США опускаются ниже плинтуса. Детский лепет: я прошел вдоль твоего забора – значит, я крутой", "Это что, типа напугать пытались? Блин, ну как дети малые. Проплыл в водах общего пользования, а уж гонору-то, гонору... Герои. Штаны-то хоть у всех сухие?" – сыронизировали комментаторы.
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