Украинцы угрожают расправой известной певице из-за песни для Путина
Жанна смело заявляет, что угрозы на нее не действуют – она не намерена менять свою позицию. Хотя, конечно, такое отношение слушателей певицу расстраивает.
"Украина меня просто разрывает на части за то, что я написала песню в поддержку президента", – рассказала Прохорихина. По словам артистки, эту песню ей "дали сверху". Жанна опровергает предположения, что с помощью своей композиции хотела добиться каких-либо привилегий, пишет Ura.ru.
Музыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихина разместила на своем канале в YouTube. По словам самой исполнительницы, ролик набирает просмотры, ее песней "заинтересовались 20 стран".
Слова в песне незамысловатые, но отражающие точку зрения артистки. "Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война!", "Сколько сделал Путин для России – не забудем. Он – сильнейший в мире президент".
В комментариях к видео украинские пользователи сразу назвали песню "пропагандистской". "Предлагаю каждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Поет она – стыдно мне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. Некоторые ответственно заявили, что произведение относится к жанру "кабацкого шансона".
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