Украинцы затравили певицу за клип о Путине
Музыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихина разместила на своем канале в YouTube. Ролик набирает просмотры, по рассказам исполнительницы, ее песней "заинтересовались 20 стран".
В комментариях к видео особо отметились пользователи с украинскими IP-адресами. Как и следовало ожидать, песню назвали "пропагандистской".
"Как же мерзко на это смотреть", "Предлагаю каждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Давай за Путина скорей проголосуем и, разбежавшись, спрыгнем со скалы", "Поет она — стыдно мне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. А знатоки музыки замечают, что произведение относится к жанру "кабацкого шансона".
В песне же слова незамысловатые, но отражающие точку зрения исполнительницы. "Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война!", "Сколько сделал Путин для России – не забудем. Он – сильнейший в мире президент", – приводит слова песни портал 72.ru.
Сама исполнительница и автор призналась, что вдохновение посещает ее всегда неожиданно. В частности, песня о Путине родилась в 5 часов утра. По словам Жанны, она вскочила с дивана и буквально за пять минут написала слова и музыку. А потом жительница Тюмени осознала, что желание поддержать президента зрело в ней давно.
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