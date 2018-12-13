Новую Анну Чапман ждет судьба Бута и Ярошенко
Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения, а именно в том, что принимала участие в сговоре с целью нанести вред США. Она сделала это добровольно, никакого давления на нее не оказывалось. За признание вины Бутиной снижать срок не будут, но сделка со следствием может ускорить вынесение приговора.
Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тысяч долларов. Следующие слушания по делу намечены на 12 февраля 2019 года. Дата оглашения приговора пока не определена, сообщает РИА Новости.
В российском МИДе заявили, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. На Смоленской площади говорят, что процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением.
Марию Бутину уже сравнивают с другой россиянкой – Анной Чапман, которая в 2010 году была арестована в США по обвинению в финансовых махинациях, а позднее обменена и передана России. Сейчас она ведет программу "Тайны мира" на телеканале "РЕН ТВ".
Россиянка Мария Бутина могла «сдать» двух человек американским следователям.https://t.co/ELJFNYRmam#бутина pic.twitter.com/5wOnWNw4TU— Вечерняя Москва | Новости (@onlinevmru) 13 декабря 2018 г.
В американских тюрьмах находятся два российских гражданина, получившие большие сроки – Виктор Бут и Константин Ярошенко. Бут осужден в 2012 году на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Ярошенко в 2011 году получил 20 лет тюрьмы за подготовку транспортировки крупной партии наркотиков.
В России обвинения против Бута и Ярошенко считают сфабрикованными. Власти ведут переговоры об освобождении или обмене россиян.
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