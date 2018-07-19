Увлекательная жизнь новой Анны Чапман
Обвинения Бутиной зачитали 18 июля. Ей вменяют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США, а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированной при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.
В США полагают, что девушка работала по распоряжению находящегося под американскими санкциями высокопоставленного официального лица российского правительства. Бутина вину не признала. Следующее заседание по ее делу состоится 24 июля.
Посольству России в Вашингтоне все-таки удалось добиться разрешения на визит к Марии 19 июля. Об этом дипмиссия сообщила на своей официальной странице в Facebook.
Бутина увлекается оружием и очень амбициозна. До 2017 года училась в США. Есть информация о том, что она окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений. Девушка является активной защитницей интересов законопослушных владельцев гражданского оружия.
Мария успела получить красный диплом Алтайского госуниверситета по специальности "политология". Поступив в аспирантуру, она изучала проблемные движения в современной России. Была членом Общественной палаты Алтайского края.
Этим сфера интересов новой Анны Чапман не ограничивается. "Еще со времен школы увлекается волейболом и плаваньем.
Любимые виды спорта – практическая стрельба из пистолета, стендовая стрельба,
шахматы. Слушает классическую музыку, увлекается чтением и кино. Свободно
владеет английским и начальным уровнем немецкого языка", – цитирует заместителя
генерального директора Transparency International Russia Илью Шуманова EG.ru.
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