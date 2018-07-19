Увлекательная жизнь новой Анны Чапман

Задержанную 16 июля и арестованную в Вашингтоне 29-летнюю российскую активистку подозревают в том, что она была агентом иностранного государства. Российским дипломатам разрешили посетить Марию Бутину.

Обвинения Бутиной зачитали 18 июля. Ей вменяют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США, а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированной при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

В США полагают, что девушка работала по распоряжению находящегося под американскими санкциями высокопоставленного официального лица российского правительства. Бутина вину не признала. Следующее заседание по ее делу состоится 24 июля.

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 16 Авг 2015 в 3:57 PDT

Посольству России в Вашингтоне все-таки удалось добиться разрешения на визит к Марии 19 июля. Об этом дипмиссия сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 26 Мар 2015 в 5:49 PDT

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 21 Май 2014 в 11:23 PDT

Бутина увлекается оружием и очень амбициозна. До 2017 года училась в США. Есть информация о том, что она окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений. Девушка является активной защитницей интересов законопослушных владельцев гражданского оружия.

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 5 Сен 2015 в 1:07 PDT

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 12 Окт 2013 в 9:45 PDT

Мария успела получить красный диплом Алтайского госуниверситета по специальности "политология". Поступив в аспирантуру, она изучала проблемные движения в современной России. Была членом Общественной палаты Алтайского края.

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 27 Июл 2015 в 12:52 PDT

Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 20 Июл 2013 в 8:52 PDT

Этим сфера интересов новой Анны Чапман не ограничивается. "Еще со времен школы увлекается волейболом и плаваньем. Любимые виды спорта – практическая стрельба из пистолета, стендовая стрельба, шахматы. Слушает классическую музыку, увлекается чтением и кино. Свободно владеет английским и начальным уровнем немецкого языка", – цитирует заместителя генерального директора Transparency International Russia Илью Шуманова EG.ru.



Публикация от Maria Butina (@butina_maria) 9 Авг 2015 в 7:06 PDT