Госдеп нагло переврал Лаврова

Госдеп США специально или случайно забыл упомянуть в отчете о недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова и Майка Помпео важную деталь. Глава российской дипломатии призвал Вашингтон к скорейшему освобождению Марии Бутиной.

В официальном сообщении Госдепа нет ни слова о российской гражданке, задержанной по надуманному обвинению в США, зато упоминается нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии. Правда, что это за обязательства, американские дипломаты указать тоже забыли.

А между тем, по сообщению российского МИДа, Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвал Вашингтон к скорейшему освобождению арестованной гражданки России Марии Бутиной.

"Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в Министерстве юстиции США.

Виновной М.В.Бутина себя не признает. Находимся в контакте с ее адвокатом. Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку.



➡️ https://t.co/8WvsTIhyaz pic.twitter.com/oM2v9N7hM1 — Пос-во России���� в США (@RussiaInUSA) 18 июля 2018 г.

18 июля на заседании федерального окружного суда Вашингтона россиянке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает ТАСС, представители российского посольства намерены посетить 26 июля тюрьму, где содержится 29-летняя Бутина, и встретиться с ней. На днях Марии должен быть открыт специальный тюремный счет, средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков, в том числе родственникам в России и в посольство.