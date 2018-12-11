Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину

Мария Бутина, которая была арестована в США по подозрению в сговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах и удерживалась за решеткой, признала свою вину. Ей грозит полгода тюрьмы и депортация, передает telegram-канал bbbreaking. Судя по всему, девушка пошла на сделку со следствием, на чем настаивала ранее американская сторона.
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