Власти запретят врачам и учителям принимать подарки

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение запрета на подарки для учителей и врачей, за исключением цветов и канцелярских принадлежностей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака.



Сейчас педагоги и сотрудники медучреждений имеют право принимать подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Как подчеркнул Баснак, распространенная практика дарить врачам в благодарность бутылку коньяка является сомнительной.