"Это ужас": у девушки "пополз" нос после дорогостоящей пластики

Десятки тысяч потраченных фунтов не принесли счастья англичанке Софи Моррис. Девушка перенесла три пластические операции, и никому не советует повторять ее опыт.

Длинный нос с детства стал большой проблемой для Софи Моррис. Одноклассники ее дразнили, девушка комплексовала, постоянно думая о том, какой он у нее некрасивый и кривой.

"Люди спрашивали, как я его сломала. А одноклассники назвали меня Пиноккио", – рассказала Софи. В 18 лет Моррис специально устроилась на две работы, чтобы собрать деньги на ринопластику. Скопив 3500 фунтов (около 300 тысяч рублей), девушка побежала к хирургу.

Новый нос продержался восемь месяцев. Поначалу девушка была от него просто в восторге. Но вскоре на носу появились вмятины и искривления, а кончик опять торчал. По словам британки, он стал еще страшнее, чем раньше. "Это выглядело ужасно, новый нос расстроил меня еще больше, чем старый", – отметила Софи.

Девушка обратилась к тому же врачу, но хирург исправить ничего не смог. Моррис пришлось заплатить десять тысяч фунтов (около 886 тысяч рублей) за новую операцию. Только тогда британка получила действительно хороший результат.

Софи советует всем не повторять ее ошибок. Она уверена, что никакая пластическая операция не стоит перенесенных ужасов. Надо любить себя такими, какие мы есть, пишет Life.ru со ссылкой на Mirror.