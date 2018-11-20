Молодая красотка продает девственность ради ипотеки

Жительница Австралии опубликовала в Сети объявление о продаже своей девственности за 100 тысяч долларов. На полученные средства она планирует оплатить учебу в университете и погасить ипотеку родителей.

Девушка создала веб-сайт через месяц после своего 18-летия, использовав псевдоним Сиена Пэйтон. Пока она получила два предложения – на одну тысячу долларов и десять тысяч. Девушка надеется, что удастся заработать больше. "Это не моя цель. Я надеюсь получить 100 тысяч долларов", – заявила она.

Пэйтон рассказала, что идея возникла после того, как она увидела сообщения в СМИ об аукционах, где девушки зарабатывают миллионы долларов за продажу девственности. "Я долго думала об этом и в конце концов решила попробовать. Считаю, что сделала правильный выбор", – цитирует австралийку издание The Sun.

Сиена хочет поступить на факультет информационных технологий в Технологический университет Сиднея. Она считает, что в ее поступке нет ничего плохого. "Я лишь хочу получить быструю финансовую помощь. Это поможет мне оплатить учебу в вузе, где, как вы знаете, нужно купить много учебников. Я также хочу приобрести машину, оплатить родителям счета и ипотеку", – уточнила девушка.

В объявлении австралийка описала мужчину, с которым готова провести время. "Меня не интересуют возраст или внешность мужчины. Я восхищаюсь вежливыми и умными людьми. Мужчинами, которые заботятся о женщине, говорят комплименты и знают, чего хотят. Я жду, когда ты сможешь забрать мою невинность", – написала она.

Девушка также указала несколько правил. Например, она предоставит документы о своем здоровье от местного медицинского центра, а покупатель сможет проверить ее состояние с доктором, которому доверяет.

Девушка не хочет попросить помощи у родителей и, возможно, никогда им об этом не расскажет. "Вряд ли они разозлятся. Наверное, подумают, что это очень глупый поступок. Я солгу им и скажу, что нашла работу", – поделилась Сиена.

Ранее 18-летняя итальянка выставила на онлайн-аукцион собственную девственность. Девушка планирует потратить вырученные деньги на образование и строительство дома для своей семьи. Покупатель уже нашелся. Он предлагает девушке 1,3 миллиона долларов.