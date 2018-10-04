Что сделала "Единая Россия" для защиты животных

Всемирный день защиты животных, отмечаемый 4 октября – хороший повод для того, чтобы оценить работу, проведенную в этой сфере. За последний год фракция "Единая Россия" сделала для защиты животных больше, чем депутаты Госдумы всех предыдущих созывов.

За 2018 год было принято больше законов о защите животных, чем за все предыдущие депутатские созывы. В числе важнейших – законы о запрете контактной притравки и об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Всего в общей сложности за год было принято и рассмотрено порядка 15 инициатив, направленных на защиту животных. Так, впервые законодательно было закреплено, что животное – это существо, чувствующее и способное испытывать боль и страдания. Как это ни странно звучит, раньше по закону животные считались просто вещью.

Теперь за причинение боли и страданий животным можно получить немалый срок – до пяти лет колонии, а факты совершения садистских действий в отношении животных, вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних, трансляция фактов жестокости в отношении животных в Сети – это теперь преступления средней степени тяжести.

Как отметил Бурматов, депутаты существенно ужесточили и законодательство об охоте: введена дополнительная уголовная ответственность за незаконную охоту. Сроки наказания за эту деятельность выросли. Также появилась уголовная ответственность за торговлю частями животных через интернет и за контрабанду животных. Раньше, когда такой ответственности не было, коммерсанты продавали шкуры краснокнижных животных, лапы гималайских медведей, рога оленей.





По инициативе "Единой России" была введена уголовная ответственность для так называемых догхантеров – по сути, убийц собак, которые не стеснялись делать это на детских площадках и в других общественных местах. В законе не фигурирует сам термин "догхантер", но за убийство двух и более животных предусмотрена суровая уголовная ответственность.

Резонансным стало законодательное решение о запрете контактной притравки. Раньше на притравочных станциях занимались настоящим варварством и живодерством: у дикого зверя вырывали когти и зубы, морили его голодом, а через какое-то время натравливали на него охотничьих собак, которые рвали животное буквально на части. Считалось, что так собаки тренируются на реальном объекте охоты.

Теперь, когда закон вступил в силу, сообщений о фактах насилия над животными в охотхозяйствах не стало. "Самое главное, на что мы рассчитывали – что закон станет превентивной мерой – произошло. Во-первых, закон имеет останавливающее действие, а во-вторых, он дал возможность надзорным ведомствампроводить проверки охотхозяйств на предмет незаконного осуществления контактной притравки", – сказал Бурматов.





Депутат также рассказал, что на днях с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым обсуждалась тема регистрации домашних животных. Учет планировали ввести в 2015 году, но правила регистрации до сих пор не разработаны Минсельхозом.

"Мы считаем, что начинать надо не с регистрации домашних животных, а с животных, которые могут быть потенциально опасными. Мы считаем, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной для граждан, и любой человек должен иметь возможность всех своих животных зарегистрировать", – пояснил парламентарий.





Говоря о планах на будущее, Владимир Бурматов сказал, что у депутатов на рассмотрении сейчас есть несколько инициатив. Они касаются создания правовых условий для деятельности приютов для животных, блокировки в Сети так называемого живодерского контента. Кроме того, в Госдуме лежит и ждет своего часа законопроект об ответственном обращении с животными.