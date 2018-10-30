Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии
Чиновник рассказал, что опоздал на самолет из-за пробок. По словам Сетьявана, злополучным рейсом полетели около 20 его коллег и друзья.
Мужчина приехал в аэропорт через десять минут после взлета лайнера. Он узнал о крушении по прибытии в Панкалпинанг другим рейсом, сообщает Channel News Asia. Сетьяван добавил, что очень благодарен судьбе.
Напомним, что трагедия произошла 29 октября. Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, отправившийся из Джакарты в Панкалпинанг, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту вместе с экипажем было 189 человек. Самолет потерпел крушение в Яванском море. Никто не выжил.
Traffic jam is a source of anger but sometimes it can save life like that of this #Indonesian man who got stuck in #Jakarta's notorious traffic jam. Sony Setiawan arrived too late to catch the doomed #LionAir plane which plunged into the sea, killing 189 passengers & crew. pic.twitter.com/mwvsNAOVuF— Manzoor Chandio (@manzoor_chandio) 29 октября 2018 г.
Спасатели уже обнаружили место падения воздушного судна, его обломки, личные вещи пассажиров. Семьям жертв выплатят компенсацию – более трех тысяч долларов.
Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла в Индонезии в декабре 2014 года. Тогда рухнул лайнер компании AirAsia, следовавший из Сурабаи в Сингапур. Погибли 162 человека.
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