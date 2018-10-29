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Происшествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул в Индонезии

Фото: wikipedia.org
Утром 29 октября мир потрясла трагедия. Индонезийский Boeing компании Lion Air рухнул после вылета из аэропорта Джакарты. 
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Лайнер пропал с радаров через 13 минут после взлета. По предварительной информации, Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс в индонезийский город Панкалпинанг, передает RT.

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Воздушное судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. Предположительно, на борту находились 188 человек, пишет РИА ФАН. Ведется поисково-спасательная операция.

По информации телеканала "360", самолет поднялся в воздух в 06:20, а с радаров исчез в 06:33. Кроме того, он упал на 1200 футов за десять секунд и увеличил скорость на 23 тысячи километров в час.

Ранее в лесистой местности Гималаев разбился вертолет авиакомпании Altitude Air. Погибли шесть человек, одному из пассажиров удалось выжить, сообщает телеканал "Царьград".

29 октября 2018, 08:17

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