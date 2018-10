188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул в Индонезии

Лайнер пропал с радаров через 13 минут после взлета. По предварительной информации, Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс в индонезийский город Панкалпинанг, передает RT.

Воздушное судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. Предположительно, на борту находились 188 человек, пишет РИА ФАН. Ведется поисково-спасательная операция.

По информации телеканала "360", самолет поднялся в воздух в 06:20, а с радаров исчез в 06:33. Кроме того, он упал на 1200 футов за десять секунд и увеличил скорость на 23 тысячи километров в час.

#JT610 has now been confirmed to have crashed.



The Lion Air Boeing 737 passenger plane lost contact with ground control minutes after taking off from Jakarta, as it was crossing the sea. #PrayForJT610 pic.twitter.com/3eMyPxeIaj