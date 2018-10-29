Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"

Выстрелы прозвучали во время выборов спикера парламента Центральноафриканской Республики. По словам журналиста Le Confident Джереми Валанда, стрелял бывший лидер одной из военных структур. Репортер уверен, что целью стрелявшего была эмоциональная разрядка, и никакой опасности для присутствующих выстрелы не представляли, ибо были направлены в воздух.



прочитано 311 раз