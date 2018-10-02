У Крымского моста нашли ядерное оружие
Глава МИД Украины уверен, что с территории полуострова российские власти поставляют военную технику в Сирию. По словам Климкина, внешнеполитическое ведомство подготовит проект резолюции Генассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.
"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие", – цитирует украинского министра телеканал "360". При этом он добавил, что на полуострове, как минимум, есть инфраструктура для ядерного оружия.
Ранее экс-замминистра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша назвал Крымский мост рискованным объектом Путина. Он заявил, что центральная часть сооружения является самой уязвимой, и она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность.
Движение грузовиков открыто! С шарами, флагами и тортами! Поздравляю водителей и себя :) #крымскиймост https://t.co/rCy1cdUh4O— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 1 октября 2018 г.
Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Сейчас продолжается возведение железнодорожной части переправы, она будет открыта в конце 2019 года.
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