Журналист-неумеха опозорил Первый канал
Казус произошел, когда представитель ГУ МВД по городу Москве Юрий Титов комментировал ситуацию со скандалом вокруг недавнего дебоша футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Во время записи слева в кадре запечатлен мужчина с микрофоном Первого канала, который никак не может задать ему правильное положение. Инцидент заметил и опубликовал видео Instagram-канал kuzkin_durdom2.
В свою очередь фолловеры высмеяли опозорившегося сотрудника "первой кнопки" и посочувствовали его дальнейшей профессиональной судьбе. "У меня аж терпение лопнуло", "Приколист", "Мужик сделал мой день", "Бедолага... а так старался", "По знакомству устроился, сразу видно", – прокомментировали ролик пользователи соцсети.
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