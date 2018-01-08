Москвичей предупредили о резком изменении погоды

В Москве утром 8 декабря началось значительное похолодание. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец посоветовал жителям столицы одеваться теплее.

"В течение дня характер метеоусловий будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции холодного воздуха и скоротечные заряды снега. Поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями", – цитирует его телеканал "360". Специалист добавил, что местами скорость ветра может достигать 16 метров в секунду, а на дорогах и тротуарах образуется слабая гололедица.

