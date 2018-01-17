Родители учеников смогут повлиять на жизнь школ через референдум

В столице параллельно с выборами президента 18 марта 2018 года могут быть проведены "школьные референдумы". С такой инициативой выступил Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Руководители школ уверены: подобные "референдумы" позволят узнать мнение учеников и их родителей по самым насущным вопросам.



Речь идет, в частности, о формате каникул, выборе второго иностранного языка, времени начала уроков в школах, а также о единой форме учеников. Эти вопросы не раз поднимались родителями на встречах с представителями учебных заведений и на родительских собраниях. Так, вопросы относительно формата каникул и о школьной форме являются одними из самых часто задаваемых на родительских собраниях и в родительских группах в популярных мессенджерах.

Такие серьезные вопросы требуют максимальной вовлеченности родителей в их обсуждение, поскольку принятые решения касаются всех учащихся. Проведение единого опроса всех родителей – дело затруднительное, посему и был предложен формат "школьного референдума". А для привлечения к нему внимания мероприятие решили совместить с выборами главы государства в марте 2018 года.

Один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы и бывший директор одной из столичных школ Антон Молев отметил, что президентские выборы – наиболее популярное волеизъявление среди избирателей, поддержать того или иного кандидата на высший государственный пост приходят более половины имеющих право голоса граждан. Это значит, что в "школьном референдуме" примут участие максимальное число родителей.





Молев уверен, что эта инициатива послужит развитию гражданского общества, ведь у жителей столицы появится реальная возможность самим решать актуальные вопросы сферы образования Москвы.

"Проведение референдума абсолютно укладывается в требования законодательства. Самой процедуре выборов подобный референдум не помешает", – подчеркнул депутат.

По его словам, на голосование выносится не более четырех вопросов. При этом все должно происходить в том же здании, где расположена участковая избирательная комиссия. Стоит отметить, что кроме родителей учеников, в акции смогут участвовать и сами школьники в возрасте от 14 лет.

Такие "референдумы" послужат дальнейшему развитию школьной демократии в столице. С каждым годом в все больше актуальных вопросов сферы образования решаются представителями общественности.

