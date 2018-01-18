Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму
Как заявил агентству городских новостей "Москва" один из
инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев, проголосовать на столичном
референдуме смогут родители и ученики старше 14 лет. "Понятно, что среди
всех выборов, которые проходят на территории Москвы, самыми востребованными,
привлекающими наибольшее количество участников, являются выборы президента России,
– рассказал он. – На них приходит более 50% граждан, а значит и в "школьном
референдуме" примет участие максимальное количество родителей".
Каждое образовательное учреждение, отметил Антон Молев, может само определить круг тем, которые будут вынесены на школьный плебисцит. В бюллетенях могут быть вопросы, касающиеся каникул, начала учебного дня, школьной формы, изучаемых предметов.
"Это могут быть совершенно любые темы (не более четырех в повестке), но обязательно входящие в компетенцию образовательной организации", – добавил столичный депутат. Таким образом, сказал он, школы получат от родителей обратную связь по спорным или не очевидным для администрации вопросам.
Выбор 18 марта в качестве даты проведения школьных референдумов был сделан не случайно, пояснил городской парламентарий. "В дни выборов традиционно привлекают большее количество родителей, чем любое школьное мероприятие", – сказал он.
Напомним, инициатива о проведении школьных референдумов одновременно с выборами глава государства была озвучена накануне, 17 января.
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