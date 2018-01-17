Путин полакомился медовой пастилой

На выставке в Коломне президент России Владимир Путин попробовал местную пастилу. Сообщается, что он отказался от яблочной в пользу медовой. "Медовая-то повкусней будет", – процитировал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов российского лидера.

«Медовая-то повкусней будет»: Путин на выставке в Коломне накормил министров и губернаторов местной пастилой. Отверг яблочную, выбрал медовую pic.twitter.com/RdwlB98vPZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2018 г.