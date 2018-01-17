Москвичей предупредили о страшном ветре

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. На регион надвигается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду, передает "360".
Горожанам рекомендовано обходить шаткие и слабо укрепленные конструкции. Автомобилистам метеорологи посоветовали не оставлять машины рядом с деревьями.
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