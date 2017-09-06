Украинская студентка по дешевке продает девственность
Предприимчивая украинка разместила объявление на сайте Torbinka. "Милая девушка, 18 лет. Студентка. Отдам свою девственность серьезному мужчине, который окажет мне финансовую помощь в размере 50 тысяч гривен (примерно 111 тысяч российских рублей)", – написала Юлия.
Жительница Мелитополя подчеркнула, что сделка должна состояться исключительно в ее родном городе. Она пояснила, что продает девственность не ради развлечения, а из-за нужды в деньгах.
В подтверждение своей невинности студентка пообещала предоставить справку от врача. Также девушка готова пройти обследование в любой клинике, которую выберет покупатель, сообщает Life.ru.
В интервью местным журналистам Юлия рассказала, что встречалась с молодыми людьми, однако сберегла девственность. "Все равно надо когда-то с этим расстаться. Лучше уж так, чем на пьяной вечеринке", – рассудила украинка.
Добавим, что объявления о продаже девственности – не редкость, но обычно это весьма недешевое удовольствие. Например, 19-летняя жительница Сиднея решила расстаться с невинностью за 250 тысяч долларов (более 14 миллионов российских рублей). В целом же расценки сильно варьируются и зависят от внешности и возраста девушки.
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