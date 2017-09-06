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Украинская студентка по дешевке продает девственность

Фото: Dni.Ru
В Сети появилось объявление о продаже девственности по необычно низкой цене. Студентка из Мелитополя ищет клиента, готового заплатить за ее невинность 111 тысяч рублей.
прочитано 589 раз

Предприимчивая украинка разместила объявление на сайте Torbinka. "Милая девушка, 18 лет. Студентка. Отдам свою девственность серьезному мужчине, который окажет мне финансовую помощь в размере 50 тысяч гривен (примерно 111 тысяч российских рублей)", – написала Юлия.

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Жительница Мелитополя подчеркнула, что сделка должна состояться исключительно в ее родном городе. Она пояснила, что продает девственность не ради развлечения, а из-за нужды в деньгах.

В подтверждение своей невинности студентка пообещала предоставить справку от врача. Также девушка готова пройти обследование в любой клинике, которую выберет покупатель, сообщает Life.ru

В интервью местным журналистам Юлия рассказала, что встречалась с молодыми людьми, однако сберегла девственность. "Все равно надо когда-то с этим расстаться. Лучше уж так, чем на пьяной вечеринке", – рассудила украинка.

Добавим, что объявления о продаже девственности – не редкость, но обычно это весьма недешевое удовольствие. Например, 19-летняя жительница Сиднея решила расстаться с невинностью за 250 тысяч долларов (более 14 миллионов российских рублей). В целом же расценки сильно варьируются и зависят от внешности и возраста девушки.   

Автор: Рудольф Великолепный6 сентября 2017, 11:16

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