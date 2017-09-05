Поклонская гневно ответила Учителю

Заочная битва режиссера фильма "Матильда" и депутата Госдумы набирает обороты. Наталья Поклонская обвинила Алексея Учителя во лжи – в ответ на обвинения в "пособничестве террористам".

Пикировка двух общественных деятелей идет давно – едва ли не с начала съемок фильма "Матильда", повествующего об отношениях императора Николая Второго и балерины Кшесинской. Однако свое нынешнее послание парламентарий завершила весьма неоднозначно.

Оно стало реакцией на слова Учителя о том, что "православные активисты" используют акции против показа его фильма "Матильда" только для того, чтобы заявить о себе. Бывший прокурор Крыма, в свою очередь, совершенно справедливо отметила, что подобные заявления должны либо подкрепляться доказательствами, либо за ними должны следовать извинения.

А завершила свой ответ фразой, которую приписывали рейхсминистру пропаганды Германии Йозефу Геббельсу: "...чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят".

Последняя фраза вызвала шквал комментариев в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили Поклонскую в цитировании Гитлера – решив, что слова взяты из запрещенной в России книги "Майн кампф". Депутат, в свою очередь, заметила, что творчество идеологов Третьего рейха ей незнакомо. "Пусть в соцсетях пишут, что хотят, и изучают, кому принадлежит эта фраза. Я не ссылалась ни на Геббельса, ни на Гитлера. Есть еще и другая фраза: "Чем страшнее ложь, тем скорее в нее поверят", – подчеркнула парламентарий.

Как писали Dni.Ru, причиной конфликта двух деятелей стал снятый Алексеем Учителем фильм "Матильда". Депутат Госдумы Наталья Поклонская активно выступает против его демонстрации, считая, что картина оскорбляет чувства верующих.

