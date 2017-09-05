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Общество

Поклонская гневно ответила Учителю

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Заочная битва режиссера фильма "Матильда" и депутата Госдумы набирает обороты. Наталья Поклонская обвинила Алексея Учителя во лжи – в ответ на обвинения в "пособничестве террористам".
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Пикировка двух общественных деятелей идет давно – едва ли не с начала съемок фильма "Матильда", повествующего об отношениях императора Николая Второго и балерины Кшесинской. Однако свое нынешнее послание парламентарий завершила весьма неоднозначно.

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Оно стало реакцией на слова Учителя о том, что "православные активисты" используют акции против показа его фильма "Матильда" только для того, чтобы заявить о себе. Бывший прокурор Крыма, в свою очередь, совершенно справедливо отметила, что подобные заявления должны либо подкрепляться доказательствами, либо за ними должны следовать извинения.

А завершила свой ответ фразой, которую приписывали рейхсминистру пропаганды Германии Йозефу Геббельсу: "...чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят".

Скриншот facebook.com/PoklonskayaNV

Последняя фраза вызвала шквал комментариев в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили Поклонскую в цитировании Гитлера – решив, что слова взяты из запрещенной в России книги "Майн кампф". Депутат, в свою очередь, заметила, что творчество идеологов Третьего рейха ей незнакомо. "Пусть в соцсетях пишут, что хотят, и изучают, кому принадлежит эта фраза. Я не ссылалась ни на Геббельса, ни на Гитлера. Есть еще и другая фраза: "Чем страшнее ложь, тем скорее в нее поверят", – подчеркнула парламентарий.

Как писали Dni.Ru, причиной конфликта двух деятелей стал снятый Алексеем Учителем фильм "Матильда". Депутат Госдумы Наталья Поклонская активно выступает против его демонстрации, считая, что картина оскорбляет чувства верующих. 

Автор: Андрей Евлампиев5 сентября 2017, 14:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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