Поклонская гневно ответила Учителю
Пикировка двух общественных деятелей идет давно – едва ли не с начала съемок фильма "Матильда", повествующего об отношениях императора Николая Второго и балерины Кшесинской. Однако свое нынешнее послание парламентарий завершила весьма неоднозначно.
Оно стало реакцией на слова Учителя о том, что "православные активисты" используют акции против показа его фильма "Матильда" только для того, чтобы заявить о себе. Бывший прокурор Крыма, в свою очередь, совершенно справедливо отметила, что подобные заявления должны либо подкрепляться доказательствами, либо за ними должны следовать извинения.
А завершила свой ответ фразой, которую приписывали рейхсминистру пропаганды Германии Йозефу Геббельсу: "...чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят".
Последняя фраза вызвала шквал комментариев в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили Поклонскую в цитировании Гитлера – решив, что слова взяты из запрещенной в России книги "Майн кампф". Депутат, в свою очередь, заметила, что творчество идеологов Третьего рейха ей незнакомо. "Пусть в соцсетях пишут, что хотят, и изучают, кому принадлежит эта фраза. Я не ссылалась ни на Геббельса, ни на Гитлера. Есть еще и другая фраза: "Чем страшнее ложь, тем скорее в нее поверят", – подчеркнула парламентарий.
Как писали Dni.Ru, причиной конфликта двух деятелей стал снятый
Алексеем Учителем фильм "Матильда". Депутат Госдумы Наталья
Поклонская активно выступает против его демонстрации, считая, что картина
оскорбляет чувства верующих.
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