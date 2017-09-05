Почему дети готовы убивать

Создатель Научно-диагностического центра клинической психиатрии, который занимается выявлением психологических расстройств у детей, в эксклюзивном интервью Dni.Ru прокомментировал случившееся в школе №1 в Ивантеевке. По словам Александра Хаминского, этот инцидент – маркер того, что целая прослойка детей готова на подобные шаги.

Почему подростки идут на такие преступления?

Когда подросток совершает то, что мы называем преступлением, в большинстве случаев он сам так его не квалифицирует. Во время первых допросов и работы с психиатром, направленной на то, чтобы понять, что его толкнуло на подобные действия, чаще всего выясняется: есть некий внутренний мотив и нет осознания того, что ребенок идет на нарушение закона. Безусловно, это вызвано информационными потоками, в которых мы живем. Не секрет, что у разных людей – разная психологическая устойчивость. Кто-то устойчив, кто-то менее устойчив, третьих раскачать совсем несложно. В соцсетях психологическое воздействие зачастую приводит к тому, что все эти молодые люди, подростки совершали действия, которые потом классифицировались исключительно как преступления.

То есть они не считают содеянное преступлением?

Опять же, вследствие того, что они не могут осознать негативные последствия своих поступков и того, что они творят, им кажется, что они восстанавливают некую справедливость, которая, по их мнению, была нарушена. И следовательно, они имеют право на нарушение закона, ибо руководствуются высшей логикой.

Насколько и как окружающая среда влияет на совершение подростками таких преступлений?

Если мы вспомним историю трехлетней давности, когда в Москве ученик после урока ОБЖ застрелил одноклассника из малокалиберного ружья, или когда 1,5 года назад школьник взял в заложники учительницу и класс, после чего начал стрельбу, приехал отец и еле-еле уговорил его сдаться. Представляете себе ощущения человека, который вынужден уговаривать своего ребенка сложить оружие, понимая, что впереди его ждет достаточно большой срок наказания по результатам суда и следствия. Это ужаснейшие трагедии, вне зависимости от того, чем они заканчиваются. Выстрелы, которые производит молодой человек, ребенок, говорят о готовности не только совершить подобные деяния, это выражает готовность целых слоев с похожим психотипом к совершению подобного. И сегодняшняя ситуация, информационная среда, фильмы, игры, особенно сетевые, пропаганда некой субкультуры и жестокое отношение к животным, то, что кажется сначала игрой, и переходит на людей, – очень сильно влияют на подростков и приводят к тому, что мы становимся свидетелями событий, которые нельзя искоренить, но надо бояться.

­­Значит ли это, что каждый подросток может под влиянием этих факторов взяться за ружье?

Надо говорить в первую очередь о состоянии психики. Когда мы берем сегодняшний случай, мы можем взять весь класс: они все одногодки, мальчики, девочки, у них примерно одинаковый уровень жизни, они общаются друг с другом. Но если мы проведем настоящее полноценное психологическое освидетельствование, с участием клинического психолога, психиатра, невролога, изучим их поведенческие модели, то станет ясно, что данный конкретный молодой человек был в наибольшей степени готов к тому поступку, который совершил.

Можно ли предугадать и предотвратить подобные случаи? Например, с помощью проверок психического состояния учащихся?

Процедуры, связанные с мониторингом психического состояния граждан, проводятся на регулярной основе. В школах, в вузах, на некоторых предприятиях это абсолютно закономерная норма. Но диспансеризация, которая имеет обязательный характер, проводится спустя рукава, она имеет бланковый характер, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Педагоги и школьные психологи отписываются, скидывая все на медицину и родителей, но они тоже должны принимать участие в выявлении психологических проблем детей. Пока это не станет обязательным условием, подобные вещи будут происходить с пугающей периодичностью.