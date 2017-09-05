Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта
"В этом году мы запустим в нескольких регионах "пилоты". Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра", – сообщил Андрей Шаров. По его словам, клиенты смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права прямо в отделениях.
Начать Сбербанк планирует с регионов, где мало многофункциональных центров. "Где-то в 30% субъектов Федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов", – рассказал банкир корреспонденту РБК.
Финансовой организации это даст возможность предлагать клиентам более таргетированные услуги, уверен Шаров: "Простая ситуация. Предприниматель купил земельный участок и пришел к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор – например, о кредитовании".
Вопрос о возможности банков предоставлять услуги по выдаче документов впервые был поднят в январе. Речь о такой реформе шла на встрече первого вице-премьера Игоря Шувалова с главами министерств. На заседании присутствовали представители ВТБ и Банка России.
Представитель Шувалова уточнил, что расширять функционал банков планируется для создания конкуренции и развития отрасли. "Если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам. Подобная инициатива при учете всех мер безопасности должна значительно облегчить процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков", – пояснил он.
Подросток, открывший стрельбу в подмосковной школе, заранее все спланировал
Выяснились новые подробности нападения на подмосковное учебное заведение
Популярный исполнитель оконфузился на сцене
Певица послала злопыхателей на три буквы