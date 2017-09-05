Политик шокировал конкурентку своими "голыми" фото
Столь интересный способ деморализовать соперника по электоральной гонке Стоун придумал после того, как 32-летняя Строуд заявила, что у нее нет скелетов в шкафу. Видимо, щедрый либерал решил поделиться своими и прислал непристойный кадр с сообщением: "А что ты скажешь на это?"
Кандидатка из городка, расположенного на юге Великобритании, была на пикнике с семьей, когда получила это послание. Мать двоих детей шокировали подобные фото от человека, с которым она знакома несколько недель и лишь в рамках предвыборной гонки, пишет New York Post.
"Я хороший человек и считаю омерзительным, когда кто-то отправляет такие непозволительные изображения. Я никоим образом не подталкивала и не вдохновляла его на этот поступок", – подчеркнула Строуд. "Потерпевшая" поделилась скабрезной историей с главой предвыборного штаба, который пересказал ее либерал-демократам.
Стоун принес извинения и признал, что перешел границы дозволенного, пообещав воздерживаться от подобного впредь. Впрочем, избежать дисциплинарных мер это не поможет: однопартийцы собирают комиссию, чтобы решить, продолжит ли он участвовать в выборах и останется ли вообще в политической организации.
Добавим, что борьба идет за кресло в муниципальном собрании Грэйт-Торрингтона. Этот городок является родиной памфлетистки Элизабет Джонсон, а также просветителя и поэта Уильяма Джонсона Кори.
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