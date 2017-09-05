Политик шокировал конкурентку своими "голыми" фото

Кандидат в муниципалитет от либерал-демократов Дэн Стоун отправил своей конкурентке Сиобхан Строуд фотографии, на которых изображен в роли раба в БДСМ-игрищах. Политик запечатлен голым, с мышиными ушами и хвостом, за который его держит "госпожа".

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