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"Голое" фото Сергея Лазарева возбудило Сеть

Сергей Лазарев. Фото: пресс-служба Europa Plus
Певец Сергей Лазарев порадовал поклонниц необычной фотографией. Артист разместил полуобнаженный снимок в Instagram.

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"Фоточка вам на ночь, чтобы сегодня я приснился не только Марине Федункив @marina_phedunkiv , но и всем вам", – подразнил фанаток певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

На снимке артист стоит у бассейна в одних шортах, демонстрируя при этом идеальный пресс, загорелое тело и накачанные руки. Фото не оставило равнодушными поклонниц, девушки засыпали певца комплиментами.

"И так снишься каждую ночь". "Ты как хорошее вино, с возрастом становишься все лучше! Красавец", "Ох как ты прекрасен Сережа", "Хорошо, что на ночь не листала инстагрм, иначе уехала бы на своей кровати", "Идеальный", – заявили подписчицы Сергея.

Отметим, что три года назад Сергей Лазарев стал отцом. Новая роль немного изменила образ жизни артиста. Он бы вынужден скрывать мальчика от посторонних, чтобы дать малышу нормальное детство.

Полетели дальше... #отпуск #семья #папасын #лазаревмладший #мимими

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Сейчас Лазарев иногда делиться с поклонниками в соцсети фотографиями сына, но лицо мальчика так и не показывает. Как пояснил Сергей, он верит в эмоциональные посылы и боится, что чужое счастье может вызвать зависть у окружающих. 

Автор: Алёна Нестерова26 августа 2017, 10:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергею Лазареву дали "самовар"

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