Поклонская прошлась по Порошенко

Имя украинского президента Петра Порошенко всплыло в скандале вокруг фильма "Матильда" – причем в связке с немецким актером Айдингером. Последний опубликовал в своем блоге письмо режиссера Кирилла Серебренникова. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала этот шаг актера попыткой давления на российское правосудие.

Руководитель "Гоголь-центра", подозреваемый в хищении 68 миллионов рублей, передал письмо Ларсу Айдингеру, который сыграл в фильме "Матильда" Николая Второго. Актер, в свою очередь, опубликовал послание Кирилла Серебренникова в своем Instagram. Режиссер призывает своих поклонников не вестись на политические провокации от политических мошенников.

"С момента заведения уголовного дела я слышал разные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства", – пишет Серебренников.

Несогласие и даже возмущение у некоторых вызвал не только текст письма, но и сам факт его публикации. Наталья Поклонская обвинила Айдингера в попытке оказать давление на российское правосудие.

4 сентября Мосгорсуд признал законным домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета основанной им "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Режиссеру разрешили ежедневные прогулки с 18:00 до 20:00. Защита просила о более мягкой мере пресечения для Серебренникова – в частности, отпустить его под залог в 68 миллионов рублей.



По мнению Поклонской, актер, известный своим участием в фильмах для взрослых, специально опубликовал открытое письмо именно в день суда. "Мало того, что гражданин иностранного государства Ларс Эйдингер смеётся в соцсетях над россиянами, защищающими свою великую историю и нашего Святого Государя от передергивания фактов и осквернения нашей веры. Он ещё и вмешивается в правосудие нашей страны" -, пишет депутат Госдумы в Facebook.





Наталья Поклонская уверена, что актер пытается оказать давление на суд, опубликовав письмо режиссера именно в день пересмотра меры пресечения Кириллу Серебренникову. Гармонично, с точки зрения депутата, выглядит и связка Айдингера с Порошенко – по словам Поклонской, оба они "потеряли человеческий облик". А тем временем "захватчики Украины" фальсифицируют уголовные дела, умудряясь вменить Поклонской даже "терроризм и захват Украины", заключает парламентарий.