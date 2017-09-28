Старшие дети Трампа подло обошлись с сестрой

Дети президента США Дональда Трампа, Иванка и Дональд-младший не были в восторге, когда узнали, что у них появится сводная сестра Тиффани. Они даже плели интриги, чтобы та осталась без наследства.

Американский радиоведущий Говард Стерн имеет репутацию профессионала, который может разговорить любого и незаметно выудить нужную информацию. 12 лет назад в его эфир попал предприниматель Дональд Трамп, будущий американский президент. Запись тех лет сегодня звучит интригующе.



Как пишет Newsweek, тогда миллиардер обмолвился, что Иванка и Дональд-младший были очень недовольны, когда узнали о рождении их сводной сестры Тиффани. "Значит ли это, что старшие дети ополчились против родственницы и не хотели, чтобы она получила наследство? И правда ли, что каждый раз, когда у него рождается ребенок, старшие нервничают?" – спросил радиоведущий у Дональда Трампа.

На это Трамп ответил: "У меня есть друг, тоже очень богатый мужчина. Так вот его дети чуть ли не ненавидят тех, кто рождается потом: это же значит, что они получат меньше денег в наследство!" Сейчас журналисты решили, что той историей Трамп нехотя раскрыл ситуацию в собственной семье: похоже, что его старшие отпрыски тоже интриговали против сводной младшей сестры.

Однако о взаимоотношениях детей будущий президент тогда, 12 лет назад ответил уклончиво. "Тиффани хорошая девочка, просто отличная. Но, Тиффани, я еще имею и прекрасных старших детей".