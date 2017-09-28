Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз

Президент США Дональд Трамп – самый опасный человек в мире. К такому выводу пришла группа авторов под руководством американского психиатра Бэнда Ли в книге "Опасный случай Дональда Трампа". В ней дается весьма нелестная характеристика психического состояния главы Белого дома, сообщает газета The Independent.

Над книгой работали 27 авторов. Помимо психиатров и психологов, среди них – лингвист, журналист и медийный аналитик. Каждый из экспертов написал по одной главе.

По мнению специалистов, президентство Дональда Трампа влияет на "психическое здоровье в стране и за ее пределами". Глава Белого дома – самый опасный человек на планете, у него психическое заболевание, утверждают эксперты. Вместе с тем они отметили, что "сумасшествие" американского лидера определенно привлекает внимание.

Напомним, недавно, во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент США попал в крайне нелепую ситуацию. Глава Белого дома на встрече с африканскими лидерами постоянно упоминал несуществующее государство Намбия, нахваливая его систему здравоохранения.





Стоит отметить, что американскому лидеру также нередко приписывают всяческие странности. Так, сотрудники администрации Трампа как-то обвинили его в нарциссизме. По их словам, он просматривает лишь те документы, где упоминается его имя.

Чиновники утверждают, что президент США не может долго концентрироваться даже на самой важной информации, предпочитая небольшие по объему документы. Сотрудники аппарата Белого дома констатировали, что им приходится добавлять в тексты графики и даже картинки.

Западные СМИ ранее писали и о некоторых других странностях в поведении политика. Как утверждала ранее газета Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся перед ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

